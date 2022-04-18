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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2022 18:21
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. Fıkrası kapsamında, bu bölümde görev yapmak üzere Sn. Beyzanur Gök bugün itibariyle Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021551


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Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 26,03 26,05 0,38  
Gümüş Gr. 12,23 12,24 0,15  
B. Petrol 113 113 0,92  
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