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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2022 18:54
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu'nun 31 Ağustos 2022 tarihli toplantısında,
1. Yurt İçi Satış Direktörü olarak görev yapan Sayın Gülten Esen'in Merkezi Satış Yönetimi'nden,
2. Uluslararası Piyasalar Direktörü olarak görev yapan Sayın Anıl Abbak'ın Uluslararası Piyasalar'dan,
3. Araştırma Direktörü olarak görev yapan Sayın Ali Kerim Akkoyunlu'nun Araştırma'dan,
Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Şirketimizin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmalarına karar verilmiştir.
Gülten Esen
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2009 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Gülten Esen, iş hayatına 2003 yılında Akbank'da Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır.  Akbank'da 2008 yılında yönetici olarak atanmış ve 2012 yılında Türkiye'de ilk defa yaygın bir şekilde sunulan uzaktan hizmet verilen ve varlıklı müşterilerin tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan merkezi müşteri temsilciliği modelinin kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Akbank'da çalıştığı süre boyunca bir çok projede yer alarak süreçlerin oluşturulması ve ekiplerin kurulması sorumluluğunu üstlenerek tüm iş süreçlerinin yöneticiliğini yapmıştır. Aynı zamanda Akbank'da görev yaptığı son 2 sene içerisinde eğitmenlik görevlerinde de bulunmuştur. 2015 yılı Haziran ayında Gedik Yatırım'da Yurt İçi Satış'tan sorumlu Müdür olarak göreve başlamış ve 2018 yılından itibaren Yurt İçi Satış Bölümü'nde Direktör olarak görevine devam etmektedir.
Anıl Abbak
Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans'ına İtalya'da Politecnico di Milano'da devam eden Anıl Abbak, 2007 yılında sermaye piyasaları sektörüne adım attı. Sermaye piyasalarında Eğitim, İş Geliştirme, Hazine gibi görevler üstlendikten sonra, 2009 yılında Alpari Ülke Müdürlüğü ardından, Tacirler Yatırım Menkul Değerler'de Forex Bölümü Direktörlüğünü yürüttü. 2016 yılı Aralık ayında Gedik Yatırım'da göreve başlayan Abbak, görevine Uluslaslararası Piyasalar bölümünde Direktör olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda İngiltere ve Karadağ başta olmak üzere Inveo Yatırım Holding'in yurtdışı sermaye piyasaları yatırımlarından, strateji ve büyüme planlarının yönetim ve koordinasyonundan sorumlu Finveo World Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Ali Kerim Akkoyunlu
Amerika'da Florida Atlantic  Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1991 yılında mezun olan ve Yüksek Lisans'ını 1993 yılında Millsaps College'de İşletme Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Ali Kerim Akkoyunlu, 1993 yılında iş hayatına Finansbank'da Hisse Araştırma Analisti olarak başladı. Ardından 10 sene Londra'da Morgan Stanley ve HSBC gibi dünyanın önde gelen yatırım bankalarında Türkiye Hisse Senedi analisti olarak çalıştı. Sektörde farklı şirketlerde 20 yılı aşkın tecrübesinden sonra 2014 yılı Aralık ayında Gedik Yatırım'da göreve başladı. Hali hazırda Araştırma bölümünde Direktör olarak görevine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059183


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