***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gedik Yatırım), 1991 yılından bu yana Türkiye sermaye piyasalarında hizmet vermekte ve sektörün gelişimine öncülük etmektedir.İştirakleri ile birlikte sermaye piyasalarında 500'ün üzerinde çalışana istihdam sağlayan Gedik Yatırım, 160 binin üzerinde müşteriye hizmet veren, sektöre Gedik Yatırım'dan mezun olan birçok çalışan kazandırmış ve binlerce vatandaşımızın da finansal okur-yazarlığına katkıda bulunmuş sektörün önemli temsilcilerinden birisidir. Sermaye piyasalarının ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki payına her zaman inanmış ve bu doğrultuda sektörün gelişimine her koşulda katkıda bulunan Gedik Yatırım, sermaye piyasalarındaki misyonunu gelecek dönemlerde de kararlılıkla koruyacaktır.Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda son dönemde yaşanan olağan dışı volatilite kaynaklı olarak ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle Gedik Yatırım ile müşterilerimiz arasında alacak bakiyesi oluşmuştur.1991 yılından bu yana faaliyetlerine kesintisiz devam etmiş ve bundan sonra da devam edecek olan Gedik Yatırım, bu süreçte gerek kendi yükümlülüklerini, gerekse müşterilerimizin yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir.Vizyonumuz olan Sermaye Piyasaları'nın her alanında liderlik için eskisinden daha da kuvvetli ve kararlılıkla ilerlemek adına Gedik Yatırım olarak, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 505.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 177.400.000 TL nominal değerli bedelli sermaye artırımı kararı aldık. Yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verilen sermaye artırımından elde edilecek fonun emisyon primi dahil 354.800.000 TL'ye ulaşması planlanmaktadır.Sermaye artırım sürecinin olağan akışında, mevcut ortaklık yapımız gereği sermaye artırım tutarının %84,87'sine sahip ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından normalde gerekli izinlerin alınması akabinde karşılanacak olan 301.104.791,72 TL, Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Türkiye Sermaye Piyasaları ve Gedik Yatırım'a olan güvenini göstermek adına bugün itibarıyla sermaye avansı olarak yatırılmıştır.Bedelli sermaye artırım sürecine ilişkin özel durum açıklaması 30.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, sürece ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066454BIST