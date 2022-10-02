***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizde olarak görev yapan Sayın 30.09.2022 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Taşar'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Sistem Altyapı ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMurat Doğu TaşarKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066464BIST