***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 19:18
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.08.2022 tarihinde aldığı karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2022 tarihli yazısı ile verdiği uygun görüş doğrultusunda, Şirketimizde Yurt İçi Satış Direktörü olarak görev yapan Sayın Gülten Esen Merkezi Satış Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Gülten Esen Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2009 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Gülten Esen, iş hayatına 2003 yılında Akbank'da Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır. Akbank'da 2008 yılında yönetici olarak atanmış ve 2012 yılında Türkiye'de ilk defa yaygın bir şekilde sunulan uzaktan hizmet verilen ve varlıklı müşterilerin tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan merkezi müşteri temsilciliği modelinin kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Akbank'da çalıştığı süre boyunca bir çok projede yer alarak süreçlerin oluşturulması ve ekiplerin kurulması sorumluluğunu üstlenerek tüm iş süreçlerinin yöneticiliğini yapmıştır. Aynı zamanda Akbank'da görev yaptığı son 2 sene içerisinde eğitmenlik görevlerinde de bulunmuştur. 2015 yılı Haziran ayında Gedik Yatırım'da Yurt İçi Satış'tan sorumlu Müdür olarak göreve başlayan, 2018 yılından itibaren Yurt İçi Satış Bölümü'nde Direktörlük görevini yürüten Gülten Esen, Merkezi Satış Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066855
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|Frank
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|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,25
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|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
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|Tam
|6.865
|6.967
|94,00
|
|Yarım
|3.345
|3.404
|47,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.702
|23,00
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|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,34
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|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,20
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|91,57
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