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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2022 19:18
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 9 Aralık 2022 ve 13 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamalarında detaylı olarak duyurulduğu üzere Şirketimiz sermayesini 327.600.000 TL'den 505.000.000 TL'ye çıkarmak üzere SPK'dan onay almıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, sahip oldukları payların %54,1514 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.12.2022 ile 28.12.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.  
Şirketimizin yürüttüğü geri alım programları sonucunda, Şirketimizin elinde bulunan GEDIK payları bedelsiz paylar dahil olmak üzere 5.993.271 adettir. SPK Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca söz konusu paylara ilişkin yeni pay alma hakları kullanılamamakta olup, sadece Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda satışa konu edilebilmektedir. Bu nedenle, söz konusu paylara ilişkin yeni pay alma haklarımızı satmamız Şirketimiz lehine bir durumdur. 
Bu kapsamda, Şirketimiz SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uygun olarak, bugün 750.000 adet paya ilişkin yeni pay alma haklarını ortalama 3,1877 TL değerden Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda satarak 2.390.795,02 TL gelir elde etmiştir. Geri alınan paylara ilişkin yeni pay alma haklarının satışı sonucunda elden edilen gelir 2022 yılı mali tablolarına yansıyacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşleme Konu Yeni Pay Alma Kupon Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Yeni Pay Alma Hakkı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlemden Elde Edilen Gelir (TL)
GEDIK.R 14.12.2022 750.000 3,1877 2.390.795,02





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087389


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