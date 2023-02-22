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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2023 18:51
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 22.02.2023 tarihli toplantısında,
-Çıkar Çatışması Politikası'nın, Menfaat Sahipleri Politikası'nın , Tazminat Politikası'nın ve İnsan Kaynakları Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına,
-Bağış ve Yardım Politikası'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
-12 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Ücretlendirme Politikası'nın "Ücret Politikası" başlığı ile ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116146


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