***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim Kurulu'nun 11.04.2023 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,1.Gedik Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki öncü konumuna doğrudan katkı sağlayacak, başta sermaye piyasaları odaklı olmak üzere finansal teknolojiler (fintek) alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak rekabette farklılık oluşturacak ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirecek, teknoloji ve finans ekosistemleri ile geliştirilen iş birlikleri kurarak projeler üretecek, öncelikle şirketimize, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize ve yerel finans sektörüne hizmet verecek, orta ve uzun vadede ise finansal teknoloji ihracatı gerçekleştirecek, globalde ölçeklenme ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle şirketimizin %100'üne sahip olacağı bir şirket kurulmasına,2.Bu kapsamda kurulacak GYT Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı şirketin kuruluş sermayesinin 5.000.000 TL olmasına ve bu kapsamda sürecin başlatılmasına,3.Toplam tutar olan 5.000.000,00 TL'nin Ticaret Sicil Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ nezdinde tescil is¸leminden önce o¨denmesine,4.Sürecin yürütülmesi için şirketimizin Genel Müdürlüğü' ne yetki verilmesine karar verilmiştir.Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136528BIST