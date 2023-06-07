***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 18:23
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin %56,2'sine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (hiVC) 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesini 62.121.210 TL tahsisli bedelli sermaye artırımı yaparak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, söz konusu tahsisli sermaye artırımına ilişkin yapılacak başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, Şirketimiz tarafından 29.712.120 TL katılım sağlanarak doğrudan %51 oranında dolaylı olarak ise %55,86 oranında ortak olunmasına, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156857
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 7,75%
|| 1,6723
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 8,03%
|| 1,8599
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.448,60
En Yüksek
|Değişim
|: 6,42%
|| 87,34
|Açılış
|: 1.449,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,2232
|23,2409
|% 7,75
|
|Euro
|24,9689
|25,0080
|% 8,03
|
|Sterlin
|28,7839
|28,9283
|% 7,78
|
|Frank
|25,4179
|25,5710
|% 7,41
|
|Riyal
|6,1661
|6,1970
|% 7,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-19,51
|
|Altın Gr.
|1.450
|1.450
|89,22
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.755
|4.880
|253,00
|
|Çeyrek
|2.370
|2.440
|127,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,13
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|1,26
|