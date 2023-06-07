***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin %56,2'sine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (hiVC) 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesini 62.121.210 TL tahsisli bedelli sermaye artırımı yaparak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, söz konusu tahsisli sermaye artırımına ilişkin yapılacak başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, Şirketimiz tarafından 29.712.120 TL katılım sağlanarak doğrudan %51 oranında dolaylı olarak ise %55,86 oranında ortak olunmasına, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156857BIST