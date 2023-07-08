***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Paydaşlarımız, Şirketimiz ile Fenerbahçe Futbol AŞ arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, Gedik Yatırım, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Futbol A Takımının ‘Resmi Sponsoru' olmuştur. Sponsorluk paketinin detayları ve içeriği önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan bir basın toplantısında Şirketimiz ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonumuz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmasıyla futbolun gelişimine vereceğimiz katkının yanı sıra Şirketimizin ve Şirketimiz tarafından sunulan yatırım ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167618BIST