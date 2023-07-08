***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2023 10:55
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Paydaşlarımız, Şirketimiz ile Fenerbahçe Futbol AŞ arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, Gedik Yatırım, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Futbol A Takımının ‘Resmi Sponsoru' olmuştur. Sponsorluk paketinin detayları ve içeriği önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan bir basın toplantısında Şirketimiz ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonumuz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmasıyla futbolun gelişimine vereceğimiz katkının yanı sıra Şirketimizin ve Şirketimiz tarafından sunulan yatırım ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167618
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0353
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1495
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.612,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.612,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0348
|26,0375
|% -0,14
|
|Euro
|28,5620
|28,5734
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,3267
|33,4939
|% 0,59
|
|Frank
|29,1695
|29,3453
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9215
|6,9563
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|9,58
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.391
|10.644
|-22,00
|
|Yarım
|5.204
|5.347
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|1,81
|