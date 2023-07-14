***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 09:32
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yatırımcıların sermaye piyasalarına hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin (Marbaş Menkul) Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır.
Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilen Marbaş Menkul, mevcut hizmetlerinin yanı sıra faaliyetlerini genişleterek yatırımcılara daha geniş bir yelpazede hizmet sunacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171851
BIST
'
11:296.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 38,58
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2926,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1796
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2929,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2096
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:291.648,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.648,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:27
|TGSAS
|26,62
|17.473.230
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.241.228
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.524.969
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.134.050
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.400.897.772
|% 2,05
|
|ASELS
|71,10
|3.495.495.589
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|ASTOR
|83,45
|1.813.733.103
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|ISCTR
|14,71
|1.656.195.301
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|272.730.505
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,36
|640.740.106
|% 0,48
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1943
|26,1996
|% 0,69
|
|Euro
|29,4225
|29,4340
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,2740
|34,4458
|% 0,49
|
|Frank
|30,4395
|30,6229
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9625
|6,9974
|% 0,61
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,70
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.605
|10.801
|18,00
|
|Yarım
|5.302
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,05
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:43KRONT
Yüzde 9.75 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 575 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, SAHOL
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48 artarak (% 0.84 ) 5, 774
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, OTTO, BEYAZ, EUYO, FORTE, HATEK, MAALT, ISYAT
-
11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, AVGYO, PRZMA, VANGD, GRNYO, MMCAS