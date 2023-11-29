***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimizin 01.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz GYT Bilişim ve Ticaret AŞ'nin 5.000.000 TL olan sermayesinin 50.000.000 TL'ye artırılmasına iştirak edilmesine, artırılan sermaye tutarı olan 45.000.000 TL'nin ¼'ü tescilden önce kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı karar ile 3(üç) yıl içerisinde nakden ödenmesine karar verildiği duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 29.11.2023 tarihli toplantısında başta sermaye piyasaları odaklı olmak üzere finansal teknolojiler (fintek) alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak rekabette farklılık oluşturacak ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirecek GYT Bilişim ve Ticaret AŞ'nin globalde ölçeklenme ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda gelişimine katkı sağlamak üzere 01.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararının revize edilerek artırılan sermaye tutarı olan 45.000.000 TL'nin 39.000.000 TL'sinin tescilden önce kalan kısmının ise 2 (iki)yıl içerisinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221001BIST