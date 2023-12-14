***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2023 19:22
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin "Yavuz Mahallesi Hükümet Caddesi No : 167 İç Kapı No : 4 Süleymanpaşa/ Tekirdağ" adresinde yeni şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225963
BIST
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18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,3642
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.895,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9504
|28,9588
|% -0,06
|
|Euro
|31,8899
|31,9143
|% 1,15
|
|Sterlin
|36,9163
|37,1015
|% 1,21
|
|Frank
|33,3863
|33,5875
|% 0,83
|
|Riyal
|7,6983
|7,7369
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|965,24
|967,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,18
|1.115,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem