***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2023 18:13
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin "Tekirdağ Şubesi" 22.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup "Yavuz Mahallesi Hükümet Caddesi No : 167 İç Kapı No : 4 Süleymanpaşa/ Tekirdağ" adresinde faaliyete geçmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228188
BIST
'
18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0727
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.937,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 21,84
|Açılış
|: 1.937,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|38.071.849
|% 9,95
|
|MEGMT
|25,88
|456.155.451
|% 9,94
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|80.882.424
|% -9,88
|
|ASTOR
|90,50
|1.747.603.191
|% -4,23
|
|KOZAL
|20,20
|1.341.862.488
|% -3,81
|
|TTKOM
|25,08
|1.269.110.202
|% -1,49
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|KONTR
|199,80
|1.043.431.994
|% -2,15
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|ODAS
|8,13
|714.882.988
|% -7,51
|
|AKFGY
|1,81
|142.493.853
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2117
|29,2385
|% 0,29
|
|Euro
|32,2083
|32,2482
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,0772
|37,2632
|% 0,56
|
|Frank
|34,0445
|34,2496
|% 0,43
|
|Riyal
|7,7673
|7,8062
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|972,22
|975,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,97
|1.218,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,17
|2.060,51
|% 0,66
|