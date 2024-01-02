***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 09:11
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizde İç Sistemler Grup Başkanı olarak görev yapan Sayın Gökay Yılmaz 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Yılmaz'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231053
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|KUYAS
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|38.000.881
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|FLAP
|12,01
|45.597.776
|% 9,98
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|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
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|AVGYO
|9,43
|7.732.999
|% 9,78
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|FORMT
|2,61
|10.453.577
|% 9,66
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|BAYRK
|15,12
|17.389.846
|% -10,00
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|SUWEN
|23,12
|45.496.146
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|DIRIT
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|ZGOLD
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|NTGAZ
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|GUBRF
|164,50
|2.890.450.465
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|THYAO
|236,10
|1.722.705.461
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|YKBNK
|19,92
|819.649.559
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|AKBNK
|37,24
|708.437.798
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|EREGL
|41,78
|678.395.349
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|SKBNK
|4,33
|343.415.808
|% 0,70
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|YKBNK
|19,92
|819.649.559
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|EKGYO
|7,04
|286.359.870
|% 2,33
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|ISCTR
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|529.501.295
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|AKBNK
|37,24
|708.437.798
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|10:42
|Alış
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|Dolar
|29,6992
|29,7068
|% 0,66
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|Euro
|32,7607
|32,7751
|% 0,24
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|Sterlin
|37,7117
|37,9008
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|Frank
|34,9963
|35,2071
|% 0,08
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|Riyal
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|Alış
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|Gümüş ONS
|24,05
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|Platin
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|Paladyum
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|Brent Pet.
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|78,34
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|Altın Ons
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|2.075,50
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