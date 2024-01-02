***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizde İç Sistemler Grup Başkanı olarak görev yapan Sayın Gökay Yılmaz 31.12.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Yılmaz'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231053BIST