***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 18:11
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizde İş Geliştirme, Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Nazif Bülent Parlakol 05.01.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Parlakol'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233268
BIST
'
18:057.629
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 80,89
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.629
18:0529,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
18:0532,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0994
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,8572
En Düşük
32,4836
18:051.972,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.972,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.980,31
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|14,19
|127.986.427
|% 10,00
|
|AYCES
|715,00
|130.041.514
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|4.789.326
|% 10,00
|
|DGGYO
|33,22
|20.160.300
|% 10,00
|
|CVKMD
|404,75
|419.692.517
|% 9,99
|
|MMCAS
|8,37
|2.732.996
|% -10,00
|
|BALAT
|17,00
|2.866.636
|% -8,11
|
|BAYRK
|16,48
|59.046.871
|% -7,05
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|TEKTU
|3,02
|64.246.289
|% -5,33
|
|THYAO
|239,20
|7.337.523.547
|% 2,53
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|GUBRF
|152,80
|3.400.087.171
|% -5,45
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|AKBNK
|36,78
|2.585.479.903
|% 1,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.309.431.789
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,64
|1.770.427.578
|% 5,23
|
|YKBNK
|20,00
|3.047.209.622
|% 0,45
|
|ISCTR
|23,18
|3.490.704.914
|% 0,96
|
|QUAGR
|4,23
|638.087.050
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8375
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,7700
|32,7839
|% 0,30
|
|Sterlin
|37,9315
|38,1218
|% 0,83
|
|Frank
|35,0718
|35,2831
|% 0,62
|
|Riyal
|7,9313
|7,9711
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,34
|23,36
|% 0,66
|
|Platin
|966,76
|969,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,41
|1.054,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,69
|78,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,49
|2.055,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CVKMD
Yüzde 9.51 oranında artışla 403.00 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 747 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 62, 047.00 milyon TL de
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 300 adet işlem
-
17:54ADGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 402, 409 adet işlem