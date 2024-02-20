***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 09:50
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin "Büyükesat Mahallesi Kemer Sokak No :6 İç Kapı No :4 Çankaya/Ankara" adresinde yeni şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250673
BIST
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10:169.242
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9.277
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
30,7911
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:10
|DOBUR
|108,10
|50.224.681
|% 9,97
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|UFUK
|198,60
|2.487.862
|% 9,97
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|BRKVY
|139,40
|27.756.898
|% 9,94
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|CMENT
|393,00
|1.573.572
|% 9,70
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|TETMT
|8.200,00
|5.108.600
|% 9,70
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|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
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|ETYAT
|16,72
|6.427.414
|% -6,96
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|KARYE
|55,90
|32.338.041
|% -6,05
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|AKENR
|5,11
|102.093.451
|% -4,84
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|CASA
|100,00
|470.300
|% -4,76
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|MIATK
|65,80
|1.331.449.080
|% 5,11
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|THYAO
|279,25
|965.289.438
|% 0,27
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|EREGL
|48,66
|802.563.513
|% 0,70
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|TUPRS
|173,00
|705.436.842
|% 0,00
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|AKBNK
|42,04
|453.187.492
|% 1,20
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|ZOREN
|6,10
|299.623.645
|% 0,33
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|EKGYO
|10,76
|348.486.488
|% 2,28
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|MIATK
|65,80
|1.331.449.080
|% 5,11
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|AKENR
|5,11
|102.093.451
|% -4,84
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|YKBNK
|24,00
|414.708.803
|% 0,84
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|10:10
|Alış
|Satış
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|Dolar
|30,8820
|30,8902
|% 0,16
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|Euro
|33,2976
|33,3093
|% 0,08
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|Sterlin
|38,7703
|38,9647
|% 0,10
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|Frank
|34,8227
|35,0325
|% 0,04
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|Riyal
|8,2107
|8,2518
|% 0,15
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|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
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|Platin
|898,10
|899,41
|% 0,66
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|Paladyum
|941,21
|946,59
|% 0,66
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|Brent Pet.
|83,47
|83,47
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.022,70
|2.022,98
|% 0,66
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