***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 18:10
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2024 - 23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin " Başkent Private Şubesi " 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup "Büyükesat Mahallesi Kemer Sokak No :6 İç Kapı No :4 Çankaya/Ankara" adresinde faaliyete geçmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251641
BIST
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18:059.374
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
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|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
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|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
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|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
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|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
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|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
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|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
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|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
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|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
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|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|31,0610
|31,0672
|% 0,26
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|Euro
|33,6558
|33,6680
|% 0,09
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|Sterlin
|39,2388
|39,4356
|% 0,32
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|Frank
|35,0973
|35,3087
|% 0,09
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|Riyal
|8,2578
|8,2993
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
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|Platin
|899,43
|900,50
|% 0,66
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|Paladyum
|981,73
|985,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,02
|2.028,31
|% 0,66
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