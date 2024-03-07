***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 13:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz ana ortağı Inveo Yatırım Holding AŞ‘nin ve ana faaliyet alanlarındaki yatırımlarının 2023 yılı faaliyetleri, finansal sonuçları ve 2024 yılı planlarını sektör paydaşlarına sunduğu Inveo Yatırım Holding Investor Day (Yatırımcı Günü) Şirketimizin de katılımıyla 7 Mart 2024 Perşembe günü düzenlenmiştir. Şirketimize ait Inveo Investor Day sunumu internet sitemizde (https://gedik.com/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar#4) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256296
BIST
'
18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1203
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0534,9873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0119
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,0607
En Düşük
34,8145
18:052.208,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,64
|Açılış
|: 2.208,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.213,01
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9169
|31,9380
|% 0,38
|
|Euro
|34,9546
|34,9873
|% -0,03
|
|Sterlin
|41,4501
|41,6579
|% 0,01
|
|Frank
|36,8720
|37,0569
|% 0,03
|
|Riyal
|8,6275
|8,6708
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,12
|1.041,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,46
|2.159,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
-
17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem