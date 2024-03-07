***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz ana ortağı Inveo Yatırım Holding AŞ‘nin ve ana faaliyet alanlarındaki yatırımlarının 2023 yılı faaliyetleri, finansal sonuçları ve 2024 yılı planlarını sektör paydaşlarına sunduğu Inveo Yatırım Holding Investor Day (Yatırımcı Günü) Şirketimizin de katılımıyla 7 Mart 2024 Perşembe günü düzenlenmiştir. Şirketimize ait Inveo Investor Day sunumu internet sitemizde (https://gedik.com/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar#4) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256296BIST