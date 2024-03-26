***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 17:35
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 26.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve CEO'luğuna, Sn. Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Sn. Onur Topaç aynı zamanda CEO (İcra Kurulu Başkanlığı) görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, "Sermaye Piyasalarının her alanında lider olma" vizyonu çerçevesinde, dinamik organizasyon yapısına uyumlu olarak, daha etkin karar almasını sağlamak üzere tercih edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262736
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
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|Açılış
|: 9.030
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|Önceki Kapanış
|: 9.029
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8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 32,4900
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|Önceki Kapanış
|: 32,5400
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32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,2500
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18:052.252,41
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|: 0,38%
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|Açılış
|: 2.252,41
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|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
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2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1700
|32,1788
|% 0,22
|
|Euro
|34,8686
|34,8877
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,9197
|41,1248
|% -0,21
|
|Frank
|35,8612
|36,0410
|% -0,60
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|906,22
|908,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,81
|998,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,81
|85,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,26
|2.178,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
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17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de