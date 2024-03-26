***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 26.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve CEO'luğuna, Sn. Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Sn. Onur Topaç aynı zamanda CEO (İcra Kurulu Başkanlığı) görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, "Sermaye Piyasalarının her alanında lider olma" vizyonu çerçevesinde, dinamik organizasyon yapısına uyumlu olarak, daha etkin karar almasını sağlamak üzere tercih edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262736BIST