***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.06.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,61Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKM62019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,96766Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.06.2020Kayıt Tarihi 12.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2020Ek AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 25.000.000 -TL nominal değerli, iskontolu, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracının altıncı dilimi 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde halka arz edilmiştir. 119 gün vadeli, 25.000.000 TL nominal tutarlı, TRFGDKM62019 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %10,25 yıllık bileşik faiz oranı 10,61 olup, fiyatı 0,96766 TL' dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK YATIRIM FINANSMAN BONOSU SATIS DUYURUSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819559BIST