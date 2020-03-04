GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7828
|7,8219
|% -0,12
|Frank
|6,3331
|6,3713
|% -0,43
|Riyal
|1,6148
|1,6229
|% -0,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,15
|Altın Gr.
|321
|321
|0,42
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,58
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
- 17:59XU100 Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
- 17:59SAHOL Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
- 17:55CRFSA Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
- 17:54XU100 Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de