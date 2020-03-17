***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.03.2020 19:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Faiz oranı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,41
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKM72018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020
İhraç Fiyatı 0,96538
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2020
Kayıt Tarihi 17.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2020
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız, 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 25.000.000 TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 16.03.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.3233 sayı ile onaylanmış olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) 10. maddesinde yer alan "Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir" ifadesi gereği piyasa koşulları dikkate alınarak finansman bonosu fiyatı 0,96538 TL'ye aşağı yönlü revize edilmiştir (Basit faiz oranı %9,50'den %11,00'a revize edilmiştir.) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 23.03.2020 ihraç tarihli, 25 milyon TL nominal tutarlı (+12.5 milyon TL ek satış), 119 gün vadeli iskontolu bonolarının talep toplama tarihleri 19 -20 Mart 2020 tarihleridir. Sabit faizli, iskontolu olarak ihraç edilecek olan 119 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,00, bileşik faiz oranı %11,41, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı ise 0,96538 TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830192
BIST