***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.07.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,41Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKM72018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.500.000İhraç Fiyatı 0,96538Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.07.2020Kayıt Tarihi 17.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2020Ek AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 29/688 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 37.500.000 -TL nominal değerli, iskontolu, 119 gün vadeli finansman bonosu ihracının yedinci dilimi 19-20 Mart 2020 tarihlerinde halka arz edilmiştir. 119 gün vadeli, 37.500.000 TL nominal tutarlı, TRFGDKM72018 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %11,00 yıllık bileşik faiz oranı 11,41 olup, fiyatı 0,96538 TL' dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK YATIRIM FINANSMAN BONOSU SATIS DUYURUSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831540BIST