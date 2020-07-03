***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 184Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.20202 21.09.2020 18.09.2020 21.09.20203 20.10.2020 19.10.2020 20.10.20204 20.11.2020 19.11.2020 20.11.20205 21.12.2020 18.12.2020 21.12.20206 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYurtiçinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 40.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 60.000.000 TL) nominal değerli, 184 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 02.07.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.6699 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 16-17 Temmuz 2020 olarak belirlenen 20 Temmuz 2020 ihraç tarihli, 40 milyon TL nominal tutarlı (+20 milyon TL ek satış), 184 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı hesaplamasında kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST TLREF Endekslerinin bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Gedik Yatırım tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının kupon faizine %0,50(50 baz puan) oranında ek getiri eklenecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854469BIST