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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.07.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,41
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKM72018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.500.000
İhraç Fiyatı 0,96538
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2020
Kayıt Tarihi 17.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca halka arz edilmek süretiyle ihraç edilen 119 gün vadeli 37.500.000 -TL nominal tutarlı TRFGDKM72018 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (20.07.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860570


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 6,16 51.886.034 % 10,00  
YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
KENT 1.510,40 18.675.522 % 10,00  
LINK 28,82 26.862.435 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6539 8,6973 % 0,73  
Frank 7,2656 7,3094 % -0,13  
Riyal 1,8228 1,8320 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 5,95  
Altın Gr. 400 400 1,22  
Cumhuriyet 2.600 2.622 23,10  
Tam 2.678 2.691 23,80  
Yarım 1.300 1.316 11,60  
Çeyrek 652 659 5,80  
Gümüş.Ons 19,83 19,85 0,52  
Gümüş Gr. 4,37 4,37 0,10  
B. Petrol 43,28 43,28 0,14  
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