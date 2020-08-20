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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKM12113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.605.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 0,7227 351.268,15 Evet
2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,8434
3 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020
4 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020
5 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020
6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM12113 ISIN Kodlu 48.605.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870356


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 4,40 64.219.028 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.493.797 % 10,00  
KLNMA 46,20 16.644.443 % 10,00  
BERA 8,47 31.453.485 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 7,3480 7,3500 % 0,84  
Euro 8,6999 8,7076 % 0,80  
Sterlin 9,6382 9,6865 % 1,17  
Frank 8,0485 8,0970 % 1,38  
Riyal 1,9537 1,9635 % 0,76  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 14,93  
Altın Gr. 458 459 6,03  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,23 27,26 0,54  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 0,13  
B. Petrol 44,81 44,81 -0,56  
Seans Raporu 17:54
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