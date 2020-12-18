***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 184Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKM12113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.605.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 0,7227 351.268,15 Evet2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,8434 409.934,4 Evet3 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 0,8417 409.108,08 Evet4 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 1,0615 515.941,95 Evet5 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 1,26056 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 1,293Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM12113 ISIN Kodlu 48.605.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 6. kupon faiz oranı % 1,2930 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893933BIST