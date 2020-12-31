***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 300Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKME2121Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,887Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.10.2021Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021Ek AçıklamalarYurtiçinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 60.000.000-TL tutarlı 300 gün vadeli finansman bonosunun 31.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896188BIST