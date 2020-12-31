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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.12.2020 19:08



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 300
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKME2121
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,887
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021

Ek Açıklamalar
Yurtiçinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 60.000.000-TL tutarlı 300 gün vadeli finansman bonosunun 31.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896188


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PSDTC 19,71 21.307.083 % 9,99  
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Cumhuriyet 3.004 3.049 45,00  
Tam 2.989 3.066 45,90  
Yarım 1.445 1.483 22,21  
Çeyrek 725 742 11,10  
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