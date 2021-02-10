***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2021 19:05
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Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 301
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKMA2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
2 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021
3 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
4 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
6 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021
8 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
9 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021
10 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 75.000.000 -TL nominal değerli, değişken faizli, 301 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' nın (TLREF) bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908942
BIST