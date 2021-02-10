***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.12.2021Vade (Gün Sayısı) 301Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKMA2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.03.2021 11.03.2021 12.03.20212 12.04.2021 09.04.2021 12.04.20213 11.05.2021 10.05.2021 11.05.20214 10.06.2021 09.06.2021 10.06.20215 09.07.2021 08.07.2021 09.07.20216 09.08.2021 06.08.2021 09.08.20217 08.09.2021 07.09.2021 08.09.20218 08.10.2021 07.10.2021 08.10.20219 08.11.2021 05.11.2021 08.11.202110 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 75.000.000 -TL nominal değerli, değişken faizli, 301 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' nın (TLREF) bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908942BIST