***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 337Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKM22211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.20212 26.05.2021 25.05.2021 26.05.20213 25.06.2021 24.06.2021 25.06.20214 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20215 27.08.2021 26.08.2021 27.08.20216 27.09.2021 24.09.2021 27.09.20217 27.10.2021 26.10.2021 27.10.20218 26.11.2021 25.11.2021 26.11.20219 27.12.2021 24.12.2021 27.12.202110 26.01.2022 25.01.2022 26.01.202211 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 100.000.000 -TL nominal değerli, değişken faizli, 337 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' nın (TLREF) bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920619BIST