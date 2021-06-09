***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 19:24
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.
15:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:578,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5710,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1081
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:57515,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,16
|Açılış
|: 515,48
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GSDDE
|6,71
|3.837.657
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.484.731
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.551.845
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.437.558
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|66.550.005
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.152.574
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.293.163
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.519.805
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,50
|1.859.603.873
|% 3,19
|
|GARAN
|8,43
|943.986.390
|% 0,84
|
|THYAO
|14,47
|842.424.965
|% -0,62
|
|KOZAA
|16,50
|459.690.171
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,12
|456.393.773
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,12
|456.393.773
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|348.445.186
|% 0,44
|
|GARAN
|8,43
|943.986.390
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,27
|111.441.182
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.120.743
|% 1,61
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4917
|% -1,14
|
|Euro
|10,3520
|10,3589
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,9545
|12,0144
|% -1,10
|
|Frank
|9,4253
|9,4821
|% -1,31
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -1,32
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,17
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-57,54
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-27,84
|
|Çeyrek
|819
|839
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:10DZGYO
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 481, 773 adet işlem
-
16:09FENER
Yüzde 9.63 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 567, 522 adet işlem
-
16:08MAVI
Yüzde 7.32 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 893 adet işlem
-
16:07GSRAY
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 717, 701 adet işlem
-
16:06XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de