***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2021 18:22
25.03.2021 26.03.2021 1,3427 1.007.024,99 Evet
2 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 1,6194 1.214.549,98 Evet
3 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,5657 1.174.274,95 Evet
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 1,5641 1.173.074,93 Evet
5 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021
6 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021
7 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021
8 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021
9 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021
10 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021
11 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM12212 ISIN Kodlu 75.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 4. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944243
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0711
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05500,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,80
|Açılış
|: 500,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7635
|8,7726
|% 0,73
|
|Euro
|10,4652
|10,4770
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,1505
|12,2115
|% 0,50
|
|Frank
|9,5132
|9,5705
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3304
|2,3421
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,86
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,48
|