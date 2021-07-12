***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.07.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,501Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKM72117Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.296.000İhraç Fiyatı 0,92186Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.07.2021Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.296.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM72117 ISIN Kodlu 44.296.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (12.07.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950413BIST