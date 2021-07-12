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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.07.2021 18:39



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,501
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKM72117
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.296.000
İhraç Fiyatı 0,92186
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.07.2021
Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.296.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM72117 ISIN Kodlu 44.296.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (12.07.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950413


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EDATA 7,39 105.716.628 % 9,97  
KGYO 6,07 23.022.679 % 9,96  
MERIT 16,04 1.722.167 % 9,94  
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Riyal 2,2900 2,3015 % -0,23  
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Altın Gr. 501 501 -0,40  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 25,97 26,01 -0,21  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,07  
B. Petrol 76,45 76,45 1,29  
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