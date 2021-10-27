***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 18:39
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 300
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKME2121
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,887
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2121 ISIN Kodlu 60.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (27.10.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973006
BIST