***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 300Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKME2121Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,887Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.10.2021Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2121 ISIN Kodlu 60.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (27.10.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973006BIST