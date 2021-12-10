***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2021 18:20
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKMA2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022
2 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
3 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
4 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 50/1450 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde ihraç edilmek üzere ve toplam 1.100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 10.12.2021 ihraç tarihli, 150.000.000 -TL nominal değerli, değişken faizli, 364 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerinden hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982767
BIST