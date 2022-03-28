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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.03.2022 18:53
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri

25.11.2021 26.11.2021 1,5 3.000.000 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,5065 3.012.999,98 Evet
3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,3765 2.752.999,98 Evet
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,3523 2.704.599,96 Evet
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,4037 2.807.399,94 Evet
6 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
7 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
8 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
9 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
10 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
11 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
12 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2212 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 5. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013536


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KENT 213,00 2.830.090 % 9,96  
SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
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Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,45  
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B. Petrol 112 112 -5,71  
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