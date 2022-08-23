***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.08.2022 18:37
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
16:373.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -23,34
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:3718,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0568
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:3718,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0324
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:371.018,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.018,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:37
|HKTM
|17,71
|3.317.242
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.509.838
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|222.360.575
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.465.259
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,00
|52.160.057
|% -6,87
|
|THYAO
|69,95
|9.101.289.502
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,81
|4.315.435.229
|% -4,76
|
|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
|
|GARAN
|23,36
|2.922.829.886
|% 1,21
|
|YKBNK
|6,14
|3.646.365.940
|% -2,23
|
|ISCTR
|7,81
|4.315.435.229
|% -4,76
|
|EKGYO
|3,90
|1.912.152.272
|% -1,76
|
|ALBRK
|2,36
|902.384.525
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,17
|3.088.200.830
|% -2,70
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1591
|18,1664
|% 0,31
|
|Euro
|18,0244
|18,0353
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2965
|21,4033
|% -0,32
|
|Frank
|18,6919
|18,8045
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8176
|4,8417
|% 0,19
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,28
|