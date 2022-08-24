***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 19:41
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri -
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKM22310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 7,2664 14,6532 14,656 7.266.400
2 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM22310 ISIN Kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 1. kupon faiz oranı %7,2664 olarak hesaplanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058219
BIST