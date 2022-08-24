***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri -Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKM22310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 7,2664 14,6532 14,656 7.266.4002 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM22310 ISIN Kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 1. kupon faiz oranı %7,2664 olarak hesaplanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058219BIST