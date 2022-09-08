***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.12.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri -Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKMA2224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 10.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 3,6224 14,6907 14,6935 5.433.600 Evet2 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 3,6029 14,2942 14,2968 5.404.350 Evet3 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 3,553 14,251 14,2536 5.329.5004 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKMA2224 ISIN Kodlu 150.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 3. kupon faiz oranı %3,5530 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061667BIST