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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.09.2022 18:15
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri -
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKMA2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 3,6224 14,6907 14,6935 5.433.600 Evet
2 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 3,6029 14,2942 14,2968 5.404.350 Evet
3 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 3,553 14,251 14,2536 5.329.500
4 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKMA2224 ISIN Kodlu 150.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 3. kupon faiz oranı %3,5530 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061667


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Yarım 3.298 3.355 17,00  
Çeyrek 1.654 1.676 7,00  
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