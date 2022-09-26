***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono Kupon Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri %2,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKME2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,5 18,2503 18,2546 3.000.000 Evet2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,5065 17,7376 17,7417 3.012.999,98 Evet3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,3765 16,7474 16,751 2.752.999,98 Evet4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,3523 16,4532 16,4567 2.704.599,96 Evet5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,4037 16,5279 16,5314 2.807.399,94 Evet6 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 1,3347 16,2394 16,2429 2.669.399,95 Evet7 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,3512 16,4393 16,4428 2.702.399,95 Evet8 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 1,4103 16,6048 16,6084 2.820.599,96 Evet9 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 1,3733 16,7084 16,712 2.746.599,97 Evet10 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 1,3388 16,2887 16,2922 2.677.600 Evet11 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 1,2882 15,1679 15,1709 2.576.400 Evet12 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2212 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 11. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065329BIST