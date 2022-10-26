***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2022 18:11
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri %2,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKME2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,5 18,2503 18,2546 3.000.000 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,5065 17,7376 17,7417 3.012.999,98 Evet
3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,3765 16,7474 16,751 2.752.999,98 Evet
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,3523 16,4532 16,4567 2.704.599,96 Evet
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,4037 16,5279 16,5314 2.807.399,94 Evet
6 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 1,3347 16,2394 16,2429 2.669.399,95 Evet
7 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,3512 16,4393 16,4428 2.702.399,95 Evet
8 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 1,4103 16,6048 16,6084 2.820.599,96 Evet
9 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 1,3733 16,7084 16,712 2.746.599,97 Evet
10 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 1,3388 16,2887 16,2922 2.677.600 Evet
11 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 1,2882 15,1679 15,1709 2.576.400 Evet
12 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 1,1831 14,3941 14,3968 2.366.200 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 200.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2212 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 12. kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, bugün itibariyle (26.10.2022) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074411
BIST