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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.02.2022 18:50
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.02.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.900.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2022 25.000 0,01 8,01 0 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2022 50.000 0,02 8 25.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 17.02.2022 50.000 0,02 7,775 75.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.02.2022 25.000 0,01 7,5 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2022 25.000 0,01 7,5 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2022 50.000 0,02 7,275 175.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.02.2022 100.000 0,04 6,8 225.000 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 24.02.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 24.02.2022 tarihinde 6,80 TL fiyattan 100.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 325.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,13) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004206


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Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 0,15  
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