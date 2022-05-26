***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.300.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 25.000.000Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesindePiyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,2)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.300.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 3.300.000 adet pay) olarak belirlenmesine,3)Geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olarak belirlenmesine,4)Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,5)İşbu yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032783BIST