***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.06.2022 18:12
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.06.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.300.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 25.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDIK, TREGDKM00012 31.05.2022 25.000 0,01 7 0 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.06.2022 100.000 0,03 6,95 25.000 -
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 01.06.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 01.06.2022 tarihinde 6,90 - 7,00 TL fiyat aralığından (ortalama 6,95 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 125.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,04) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034042
BIST