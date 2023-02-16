***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









0,02 9,15 1.920.239 -GEDIK, TREGDKM00012 26.09.2022 150.000 0,05 8,567 1.970.239 -GEDIK, TREGDKM00012 28.09.2022 4.421 0,001 8 2.120.239 -GEDIK, TREGDKM00012 29.09.2022 50.000 0,02 8 2.124.660 -GEDIK, TREGDKM00012 01.02.2023 200.000 0,04 6,375 2.174.660 -GEDIK, TREGDKM00012 02.02.2023 200.000 0,04 6,15 2.374.660 -GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2023 65.643 0,01 5,991 2.574.660 -GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2023 250.000 0,05 6,2 2.640.303 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 16.02.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 16.02.2023 tarihinde 6,20 TL fiyattan 250.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 2.890.303 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,57) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114463BIST