***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.02.2023 18:13
0,02 9,15 1.920.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 26.09.2022 150.000 0,05 8,567 1.970.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.09.2022 4.421 0,001 8 2.120.239 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.09.2022 50.000 0,02 8 2.124.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.02.2023 200.000 0,04 6,375 2.174.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 02.02.2023 200.000 0,04 6,15 2.374.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2023 65.643 0,01 5,991 2.574.660 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2023 250.000 0,05 6,2 2.640.303 -
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 16.02.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 16.02.2023 tarihinde 6,20 TL fiyattan 250.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 2.890.303 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,57) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114463
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0086
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.110,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.110,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.062.936
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.159.414
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.265.652.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.852.386.781
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.046.835
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.034.718
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.477
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8498
|18,8537
|% 0,03
|
|Euro
|20,1501
|20,1668
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5330
|22,6460
|% -0,33
|
|Frank
|20,2723
|20,3944
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0113
|5,0365
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|-23,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem