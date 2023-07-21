***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Sürecin Sona Ermesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.150.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGEDIK, TREGDKM00012 31.05.2022 25.000 0,01 7 0 -GEDIK, TREGDKM00012 01.06.2022 100.000 0,03 6,95 25.000 -GEDIK, TREGDKM00012 02.06.2022 25.000 0,01 6,9 125.000 -GEDIK, TREGDKM00012 03.06.2022 75.000 0,02 6,817 150.000 -GEDIK, TREGDKM00012 06.06.2022 25.000 0,01 6,8 225.000 -GEDIK, TREGDKM00012 07.06.2022 27.028 0,01 6,696 250.000 -GEDIK, TREGDKM00012 08.06.2022 150.331 0,05 6,583 277.028 -GEDIK, TREGDKM00012 10.06.2022 22.736 0,01 6,6 427.359 -GEDIK, TREGDKM00012 13.06.2022 27.198 0,01 6,592 450.095 -GEDIK, TREGDKM00012 15.06.2022 15.480 0,005 6,6 477.293 -GEDIK, TREGDKM00012 16.06.2022 25.000 0,01 6,6 492.773 -GEDIK, TREGDKM00012 27.06.2022 25.000 0,01 6,6 517.773 -GEDIK, TREGDKM00012 28.06.2022 25.000 0,01 6,5 542.773 -GEDIK, TREGDKM00012 29.06.2022 175.000 0,05 6,357 567.773 -GEDIK, TREGDKM00012 30.06.2022 75.000 0,02 6,233 742.773 -GEDIK, TREGDKM00012 01.07.2022 25.000 0,01 6,3 817.773 -GEDIK, TREGDKM00012 04.07.2022 25.000 0,01 6,35 842.773 -GEDIK, TREGDKM00012 05.07.2022 25.000 0,01 6,3 867.773 -GEDIK, TREGDKM00012 07.07.2022 25.000 0,01 6,4 892.773 -GEDIK, TREGDKM00012 08.07.2022 98 0 6,4 917.773 -GEDIK, TREGDKM00012 13.07.2022 25.000 0,01 6,4 917.871 -GEDIK, TREGDKM00012 14.07.2022 65.665 0,02 6,338 942.871 -GEDIK, TREGDKM00012 18.07.2022 100.000 0,03 6,35 1.008.536 -GEDIK, TREGDKM00012 20.07.2022 24.889 0,01 6,5 1.108.536 -GEDIK, TREGDKM00012 21.07.2022 25.000 0,01 6,55 1.133.425 -GEDIK, TREGDKM00012 22.07.2022 20.664 0,01 6,55 1.158.425 -GEDIK, TREGDKM00012 25.07.2022 687 0 6,55 1.179.089 -GEDIK, TREGDKM00012 27.07.2022 25.000 0,01 6,6 1.179.776 -GEDIK, TREGDKM00012 29.07.2022 25.000 0,01 6,7 1.204.776 -GEDIK, TREGDKM00012 02.08.2022 48.185 0,01 6,776 1.229.776 -GEDIK, TREGDKM00012 03.08.2022 3.055 0,001 6,8 1.277.961 -GEDIK, TREGDKM00012 04.08.2022 50.000 0,02 6,85 1.281.016 -GEDIK, TREGDKM00012 09.08.2022 50.000 0,02 7,15 1.331.016 -GEDIK, TREGDKM00012 16.08.2022 50.000 0,02 7,9 1.381.016 -GEDIK, TREGDKM00012 19.08.2022 50.000 0,02 8,3 1.431.016 -GEDIK, TREGDKM00012 22.08.2022 5.995 0,002 8,4 1.481.016 -GEDIK, TREGDKM00012 23.08.2022 50.000 0,02 8,4 1.487.011 -GEDIK, TREGDKM00012 26.08.2022 50.000 0,02 8,6 1.537.011 -GEDIK, TREGDKM00012 29.08.2022 50.000 0,02 8,5 1.587.011 -GEDIK, TREGDKM00012 13.09.2022 50.000 0,02 9,4 1.637.011 -GEDIK, TREGDKM00012 14.09.2022 100.000 0,03 9,3 1.687.011 -GEDIK, TREGDKM00012 15.09.2022 50.000 0,02 9,4 1.787.011 -GEDIK, TREGDKM00012 16.09.2022 15.105 0,005 9,2 1.837.011 -GEDIK, TREGDKM00012 20.09.2022 68.123 0,02 9,16 1.852.116 -GEDIK, TREGDKM00012 21.09.2022 50.000 0,02 9,15 1.920.239 -GEDIK, TREGDKM00012 26.09.2022 150.000 0,05 8,567 1.970.239 -GEDIK, TREGDKM00012 28.09.2022 4.421 0,001 8 2.120.239 -GEDIK, TREGDKM00012 29.09.2022 50.000 0,02 8 2.124.660 -GEDIK, TREGDKM00012 01.02.2023 200.000 0,04 6,375 2.174.660 -GEDIK, TREGDKM00012 02.02.2023 200.000 0,04 6,15 2.374.660 -GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2023 65.643 0,01 5,991 2.574.660 -GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2023 250.000 0,05 6,2 2.640.303 -GEDIK, TREGDKM00012 17.02.2023 228.710 0,05 6,205 2.890.303 -GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2023 250.000 0,05 6,5 3.119.013 -GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2023 97.866 0,02 6,498 3.369.013 -GEDIK, TREGDKM00012 23.02.2023 181.394 0,04 6,5 3.466.879 -GEDIK, TREGDKM00012 02.03.2023 107.336 0,02 6,8 3.648.273 -GEDIK, TREGDKM00012 03.03.2023 250.000 0,05 6,8 3.755.609 -GEDIK, TREGDKM00012 06.03.2023 250.000 0,05 6,7 4.005.609 -GEDIK, TREGDKM00012 10.03.2023 1.312 0 7 4.255.609 -GEDIK, TREGDKM00012 13.03.2023 45.629 0,01 7 4.256.921 -GEDIK, TREGDKM00012 14.03.2023 171.756 0,03 7 4.302.550 -GEDIK, TREGDKM00012 20.03.2023 250.000 0,05 7 4.474.306 -GEDIK, TREGDKM00012 24.03.2023 250.000 0,05 6,95 4.724.306 -GEDIK, TREGDKM00012 28.03.2023 250.000 0,05 7 4.974.306 -GEDIK, TREGDKM00012 29.03.2023 29.352 0,01 6,7 5.224.306 -GEDIK, TREGDKM00012 30.03.2023 250.000 0,05 6,9 5.253.658 -GEDIK, TREGDKM00012 31.03.2023 8.630 0,002 6,886 5.503.658 -GEDIK, TREGDKM00012 18.04.2023 250.000 0,05 7 5.512.288 -GEDIK, TREGDKM00012 25.04.2023 64.247 0,01 7 5.762.288 -GEDIK, TREGDKM00012 26.04.2023 250.000 0,05 7 5.826.535 -GEDIK, TREGDKM00012 27.04.2023 250.000 0,05 6,93 6.076.535 -GEDIK, TREGDKM00012 28.04.2023 250.000 0,05 6,93 6.326.535 -GEDIK, TREGDKM00012 02.05.2023 250.000 0,05 6,93 6.576.535 -GEDIK, TREGDKM00012 03.05.2023 250.000 0,05 6,9 6.826.535 -GEDIK, TREGDKM00012 04.05.2023 250.000 0,05 6,83 7.076.535 -GEDIK, TREGDKM00012 05.05.2023 250.000 0,05 6,83 7.326.535 -GEDIK, TREGDKM00012 17.05.2023 397.066 0,08 7 7.576.535 -GEDIK, TREGDKM00012 23.05.2023 250.000 0,05 7,15 7.973.601 -GEDIK, TREGDKM00012 30.05.2023 250.000 0,05 7,85 8.223.601 -GEDIK, TREGDKM00012 31.05.2023 250.000 0,05 7,8 8.473.601 -GEDIK, TREGDKM00012 07.06.2023 250.000 0,05 8 8.723.601 -GEDIK, TREGDKM00012 13.07.2023 210.760 0,04 9,3 8.973.601GEDIK, TREGDKM00012 14.07.2023 40.013 0,01 9,285 9.184.361GEDIK, TREGDKM00012 19.07.2023 190.852 0,04 9,45 9.224.374 -GEDIK, TREGDKM00012 20.07.2023 428.512 0,08 9,7 9.415.226 -GEDIK, TREGDKM00012 21.07.2023 306.262 0,06 9,7 9.843.738 -Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)GEDIK, TREGDKM00012 26.05.2022 21.07.2023 9,7 7,313 74.226.134 Özkaynak 10.150.000 2,01Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programına istinaden 21.07.2023 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.21.07.2023 tarihinde 9,7 TL fiyattan 306.262 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 10.150.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,01)Bu alımla birlikte 26.05.2022-21.07.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 10.150.000 adede ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174369BIST