***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesindePiyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,2.Geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,3.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 15.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,4.Geri alım için ayrılacak fonun 250 Milyon TL olarak belirlenmesine,5.Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,6.İşbu yönetim kurulu kararı kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245081BIST