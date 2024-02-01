***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.02.2024 18:22
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.02.2024 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
GEDIK, TREGDKM00012 31.01.2024 31.01.2025 15.000.000 2,97
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDIK, TREGDKM00012 01.02.2024 100.000 0,02 13,719 0 -
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 01.02.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.
01.02.2024 tarihinde 13,67-13,75 TL fiyat aralığından (ortalama 13,719 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 100.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,02)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246242
BIST