***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.03.2024 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 15.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)GEDIK, TREGDKM00012 31.01.2024 31.01.2025 15.000.000 2,97Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGEDIK, TREGDKM00012 01.02.2024 100.000 0,02 13,719 0 -GEDIK, TREGDKM00012 05.02.2024 66.629 0,01 14,184 100.000 -GEDIK, TREGDKM00012 07.02.2024 70.000 0,01 14,483 166.629 -GEDIK, TREGDKM00012 12.02.2024 100.000 0,02 15 236.629 -GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2024 100.000 0,02 14,869 336.629 -GEDIK, TREGDKM00012 26.02.2024 38.680 0,01 14,98 436.629 -GEDIK, TREGDKM00012 27.02.2024 100.000 0,02 14,587 475.309 -GEDIK, TREGDKM00012 28.02.2024 72.343 0,01 14,588 575.309 -GEDIK, TREGDKM00012 04.03.2024 64.588 0,01 15 647.652 -GEDIK, TREGDKM00012 06.03.2024 100.000 0,02 14,33 712.240 -GEDIK, TREGDKM00012 07.03.2024 121.728 0,02 14,434 812.240 -GEDIK, TREGDKM00012 08.03.2024 53.482 0,01 14,999 933.968 -GEDIK, TREGDKM00012 11.03.2024 149.342 0,03 15,044 987.450 -GEDIK, TREGDKM00012 12.03.2024 250.000 0,05 15,046 1.136.792 -GEDIK, TREGDKM00012 13.03.2024 250.000 0,05 14,48 1.386.792 -GEDIK, TREGDKM00012 14.03.2024 70.000 0,01 14,559 1.636.792 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız31.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 14.03.2024 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.14.03.2024 tarihinde 14,46-14,60 TL fiyat aralığından (ortalama 14,559 TL) 70.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 1.706.792 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,34)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258862BIST